WOMEN

Rekomendasi Menu MPASI untuk Membantu Kenaikan Berat Badan Bayi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |17:19 WIB
Rekomendasi Menu MPASI untuk Membantu Kenaikan Berat Badan Bayi
Rekomendasi menu MPASI. (Foto: dok freepik)
A
A
A

SAAT Si Kecil memasuki tahap mengonsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI), penting bagi Moms dan Dads untuk memilih makanan yang tepat. Salah satu tantangan yang sering dihadapi orang tua saat masa MPASI adalah mengatasi masalah kenaikan berat badan yang lambat pada Si Kecil.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, menu MPASI yang dipilih haruslah kaya nutrisi dan memperhatikan berbagai aspek gizi untuk kenaikan berat badan. Untuk Moms dan Dads yang tengah mengalami masalah serupa, berikut beberapa rekomendasi menu MPASI yang dapat membantu menunjang kenaikan berat badan bayi. Simak sampai tuntas ya.

1. Bubur Gandum dengan Pisang dan Almond 

Bubur gandum adalah sumber karbohidrat yang baik dan dapat memberikan energi yang cukup untuk Si Kecil. Pisang adalah buah yang kaya akan kalori dan gula alami, sementara almond mengandung lemak sehat yang membantu dalam kenaikan berat badan.

Oleh karena itu, campuran bubur gandum dengan potongan pisang dan almond yang sudah dicincang halus sangat efektif untuk meningkatkan berat badan bayi. Selain efektif, campuran tiga bahan ini juga memiliki rasa yang enak, sehingga membuat Si Kecil senang saat memakannya.

2. Puree Alpukat dan Keju Cottage

Alpukat adalah buah yang kaya akan lemak sehat dan kalori, buah yang satu ini sudah terkenal sangat baik digunakan dalam menu MPASI Si Kecil. Untuk menambah manfaat dan variasi rasa, Moms bisa mencampur alpukat dengan keju cottage.

Untuk Moms yang belum mengetahui, keju cottage adalah salah satu jenis keju yang mengandung protein dalam jumlah besar. Pada masa pertumbuhan, protein sangat dibutuhkan dan berperan penting untuk pembentukan massa otot bayi yang akan berdampak pada kenaikan berat badannya.

3. Sup Ayam dengan Kentang dan Wortel

      
