Mau Jadi Konten Kreator Jempolan? Ini Kamera yang Layak Kamu Miliki

Jakarta - Pada era media sosial seperti sekarang tak ada hari berlalu tanpa kamera. Di mana-mana setiap menit setiap detik orang merekam gambar lalu mengunggahnya di media sosial. Bahkan momen-momen kecil yang tak terlalu penting mereka abadikan dalam kamera. Sejak hadirnya smartphone, merekam gambar memang jadi semudah mengedipkan mata. Memotret dan membuat video kemudian menjadi kebiasaan sehari-hari.

Bagi orang-orang kreatif seperti kamu, memotret dan membuat video bukan sekadar kesenangan. Tetap juga bisa menjadi kegiatan yang menambah bahkan jadi penghasilan utama dengan menjadi konten kreator. Semakin menarik konten yang kamu buat akan semakin banyak mendapatkan pemirsa. Dari sanalah penghasilan mengalir.

Untuk membuat konten menarik yang selalu dinanti-nanti pemirsamu, selain kreatifitas dan latihan terus-menerus, kamu memerlukan kamera yang bagus. Kadang kamera smartphone tidak lagi memadai. Kamu memerlukan kamera tersendiri. Banyak merek kamera yang beredar di pasaran, salah satu yang terkenal adalah Canon. Merek kenamaan dari Jepang ini mengeluarkan berbagai model dan jenis. Beberapa di antaranya adalah Canon Powershoot v10, Canon G7x Mark II, dan Canon Eos R8.

Ketiganya menarik dan layak direkomendasikan. Biar kamu tambah yakin, baiklah mari kita tengok satu per satu keunggulan dan spesifikasi ketiga kamera tersebut. Kita mulai dari Canon Powershot V10. Secara desain dan ukuran, Canon Powershot V10 terlihat unik dan simpel. Dengan berat hanya 211 gram dan volume 63,4 × 90,0 × 34,3 mm, dudukan tripod 1/4 (ISO 1222), serta kisaran kelembaban 10%–90%, Canon Powershot V10 aman dibawa bepergian kemana pun, juga mudah digunakan. Meskipun mungil, produk ini terbuat dari material yang tahan guncangan.

Dengan kamera ini acara memotret dan membuat video jadi lebih nyaman. Karena kita tidak perlu ribet. Jangan lupa, Canon Powershot V10 memiliki sensor 1 inci yang pastinya mengesankan serta fokus otomatis yang tajam untuk merekam video 4K. Dijamin gambar-gambar foto dan videomu lebih dari ekspektasi.Tak heran kamera ini jadi favorite para vlogger.

Pilihan berikutnya adalah Canon G7x Mark II. Sebagai penyempurnaan dari Canon G7 X , kamera ukuran saku ini memiliki sensor 20 megapiksel 1 inci yang tentunya lebih besar dari biasanya. Betul, kamera ini memang dirancang guna menawarkan kualitas gambar yang menakjubkan. Lensa zoom optik 4,2x yang melekat di kamera ini aman dibawa dalam kantong tanpa khawatir guncangan dan tekanan.

G7 X Mark II dapat fokus hingga 5cm untuk perekaman gambar makro close-up. Sensor BSI CMOS 20,2 megapiksel dari Sony ada di titik pusat kamera, berfungsi sebagai backside illuminated guna meningkatkan kinerja dalam cahaya rendah. Jangan lupa, kamera ini memiliki rentang ISO ISO125 hingga ISO12800 yang menjamin kualitas gambar. G7 X Mark II juga dilengkapi berbagai mode pemotretan. Mulai dari kontrol manual penuh, mode kustom, hybrid, dan lain sebagainya.