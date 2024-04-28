Viral Pengantin Perempuan Kesurupan di Pelaminan, Netizen: Baru Hari Pertama Udah Cobaan Aja

KESURUPAN sepertinya menjadi bagian dari budaya mistis di Indonesia. Mulai dari pelajar, remaja bahkan pengantin pernah mengalami kesurupan. Beberapa kali viral kisah seorang pengantin yang tiba-tiba kerasukan roh halus di hari pernikahan mereka.

Kejadian serupa juga menimpa pengantin satu ini. Videonya viral usai diunggah akun X, @bacottetangga_. Video tersebut memerlihatkan sepasang pengantin baru yang tengah berdiri di pelaminan.

Mulanya, tidak ada yang aneh dan kedua pengantin itu juga masih meladeni para tamu yang berfoto dengan mereka. “Detik-detik tuan putri mau menari,” tulis keterangan video itu.

Tak lama, sang pengantin wanita pun mulai menggerakan jari jemarinya seperti hendak menari. wanita itu pun langsung menari saat tamu undangan selesai berfoto dengannya.

Alih-alih langsung diamankan, pengantin ini masih sempat meladeni beberapa permintaan foto meski sudah dalam kondisi diduga kesurupan. Tatapan matanya pun berubah kosong dan tangannya tetap menari.

Tak lama, sang pengantin wanita ini pun pingsan. Sang suami segera menggendongnya dan membawanya ke tempat yang aman.