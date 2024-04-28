Ramalan Zodiak 29 April 2024 untuk Aquarius dan Pisces

RAMALAN zodiak 29 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Aquarius dan Pisces pada Senin 29 April 2024.

Ramalan Zodiak Aquarius 29 April 2024

Jika Anda merasa agak rapuh minggu ini, tidak apa-apa. Aktivitas kosmik di salah satu area sensitif pada zodiak Aquarius, menyiratkan Anda memang perlu memperlambat aktivitas mental dan fisik serta memberikan waktu bagi pikiran dan tubuh sendiri untuk pulih. Akhir-akhir ini dirimu sudah mengalami perjalanan yang cukup melelahkan.