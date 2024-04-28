Ramalan Zodiak 29 April 2024 untuk Sagitarius dan Capricorn

RAMALAN zodiak 29 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Sagitarius dan Capricorn pada Senin 29 April 2024.

Ramalan Zodiak Sagitarius 29 April 2024

Anda telah mengambil terlalu banyak tugas dan tanggung jawab dalam beberapa minggu terakhir ini. Makanya hari ini sebaiknya harus mencari cara untuk menguranginya. Anda mungkin memiliki dorongan dan tekad untuk terus maju dan menyelesaikan semuanya, tetapi jangan bebankan lebih dari batas yang ada untuk diri sendiri dan malah membiarkan orang lain bersantai.

BACA JUGA: