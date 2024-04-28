Ramalan Zodiak 29 April 2024 untuk Libra dan Scorpio

RAMALAN zodiak 29 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Libra dan Scorpio pada Senin 29 April 2024.

Ramalan Zodiak Libra 29 April 2024

Sesuatu yang pernah dipelajari dulu, hari ini jadi sesuatu yang bermanfaat bahkan sampi dalam beberapa hari ke depan. Jadilah pribadai cerdas dan simpanlah itu untuk diri Anda sendiri. Itu mungkin tidak mudah karena Anda suka mengobrol, tetapi pada kesempatan ini Anda sebaiknya menyadari bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan tidak boleh disia-siakan.

Ramalan Zodiak Scorpio 29 April 2024

Dikatakan ada seorang teman atau orang tersayang, menyembunyikan sesuatu dari Anda, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk kok! Berusahalah secara sadar seharian ini, untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka punya alasan bagus untuk bersikap begitu tertutup dan merahasiakan hal tersebut.

(Rizky Pradita Ananda)