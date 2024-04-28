Ramalan Zodiak 29 April 2024 untuk Gemini dan Cancer

RAMALAN zodiak 29 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Gemini dan Cancer pada Senin 29 April 2024.

Ramalan Zodiak Gemini 29 April 2024

Jika Anda bisa mengabaikan, tak terlalu memusingkan hal-hal yang bikin takut, sebetulnya di hari ini Anda tidak akan merasa takut dalam waktu lama. Kadang-kadang para Gemini terlalu fokus pada isu-isu kecil, sehingga akhirnya percaya bahwa isu-isu tersebut lebih besar dari yang sebenarnya, dan itulah yang terjadi pada dirimu akhir-akhir ini.

Ramalan Zodiak Cancer 29 April 2024

Akan ada saat-saat dalam beberapa hari ke depan, ketika tampaknya kendali kecil yang dimiliki terutama di bidang pekerjaan akhirnya bisa hilang sama sekali. Selain itu, para Cancer disarankan membagi beban dengan orang lain, biarkan orang lain juga melakukan sesuatu demi perubahan bersama.

