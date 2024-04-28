Ramalan Zodiak 29 April 2024 untuk Aries dan Taurus

RAMALAN zodiak 29 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Aries dan Taurus pada Senin 29 April 2024.

Ramalan Zodiak Aries 29 April 2024

Jika Anda ingin mendapatkan kembali proyek yang sebelumnya pernah terhenti baru-baru ini, maka harus mengambil pendekatan yang berbeda. Ini adalah salah satu situasi di mana perubahan kecil tidak akan menghasilkan apa-apa, alias hanya perombakan besar-besaran lah yang bisa membuat perubahan tersebut berhasil.

Ramalan Zodiak Taurus 29 April 2024

Awal pekan ini disebut sebagai salah satu waktu terbaik dalam setahun bagi Anda patra Taurus, dan akan menjadi lebih baik selama awal pekan ini. Salah satu tanda jelasnya, keraguan apa pun yang dimiliki tentang tujuan dirimu akan hilang secara ajaib selama beberapa hari ke depan.

(Rizky Pradita Ananda)