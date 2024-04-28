Abang None Jakarta Buka Pagelaran Seni IKA UII Lewat Tarian Nandak Betawi

GELARAN acara Halal Bihalal dan Pagelaran Seni 57th IKA UII bertajuk “Guyub Bersama Alumni UII” pada Minggu (28/4/2024) digelar di Teater Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi, acara pagelaran seni dibuka dengan Tarian Nandak Betawi dibawakan oleh personel lengkap Abang None Jakarta yang langsung menghibur alumni-alumni IKA UII hadir pada acara halal bihalal dan pagelaran seni.

Dalam pertunjukan seni itu sebagian hadirin langsung mengabadikan momen tersebut melalui ponsel pribadi mereka masing-masing. Setelah itu Abang None Jakarta menutup Tarian Nandak Betawi dengan mengucapkan bentuk terimakasih.

Kemudian, acara dilanjutkan pembacaan puisi oleh sejumlah alumni-alumni UII salah satunya pakar hukum tata negara, Mahfud MD dengan membacakan puisi berjudul Masa Depan.

Tak cuma itu, Mahfud MD sempat menceritakan sejarah puisi-puisi Chairil Anwar berjudul Aku dan Doa, cukup populer di kalangan masyarakat. Karena memiliki makna yang cukup mendalam tersirat dalam pesannya.