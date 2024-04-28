Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Abang None Jakarta Buka Pagelaran Seni IKA UII Lewat Tarian Nandak Betawi

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |19:00 WIB
Abang None Jakarta Buka Pagelaran Seni IKA UII Lewat Tarian Nandak Betawi
Abang None Jakarta buka pageralan seni IKA UII ke-57
GELARAN acara Halal Bihalal dan Pagelaran Seni 57th IKA UII bertajuk “Guyub Bersama Alumni UII” pada Minggu (28/4/2024) digelar di Teater Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi, acara pagelaran seni dibuka dengan Tarian Nandak Betawi dibawakan oleh personel lengkap Abang None Jakarta yang langsung menghibur alumni-alumni IKA UII hadir pada acara halal bihalal dan pagelaran seni.

Dalam pertunjukan seni itu sebagian hadirin langsung mengabadikan momen tersebut melalui ponsel pribadi mereka masing-masing. Setelah itu Abang None Jakarta menutup Tarian Nandak Betawi dengan mengucapkan bentuk terimakasih.

 

Kemudian, acara dilanjutkan pembacaan puisi oleh sejumlah alumni-alumni UII salah satunya pakar hukum tata negara, Mahfud MD dengan membacakan puisi berjudul Masa Depan.

 BACA JUGA:

Tak cuma itu, Mahfud MD sempat menceritakan sejarah puisi-puisi Chairil Anwar berjudul Aku dan Doa, cukup populer di kalangan masyarakat. Karena memiliki makna yang cukup mendalam tersirat dalam pesannya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
