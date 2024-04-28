Viral Pengantin Diduga Kesurupan, Mendadak Jadi Penari saat di Pelaminan

KEJADIAN orang kesurupan bukan lagi hal asing di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan kejadiannya pun tak mengenal situasi, kondisi dan juga tempat. Beberapa kali viral kisah seorang pengantin yang tiba-tiba kerasukan roh halus di hari pernikahan mereka.

Kejadian serupa juga menimpa pengantin satu ini. Videonya viral usai diunggah akun Twitter, @bacottetangga_. Video tersebut memerlihatkan sepasang pengantin baru yang tengah berdiri di pelaminan. Mulanya, tak ada yang aneh dan kedua pengantin itu juga masih meladeni para tamu yang berfoto dengan mereka.

“Detik-detik tuan putri mau menari,” tulis akun @bacottetangga_ sebagai keterangan video yang sudah mendapat lebih dari 657 ribu kali penayangan tersebut.

Tak lama, sang pengantin wanita pun mulai menggerakan jari jemarinya seperti hendak menari. wanita itu pun langsung menari saat tamu undangan selesai berfoto dengannya.