HOME WOMEN LIFE

Mangkunegara X Awali Buka Ultah Pura Mangkunegaran ke-266 dan Hari Tari Dunia

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |17:00 WIB
Mangkunegara X Awali Buka Ultah Pura Mangkunegaran ke-266 dan Hari Tari Dunia
Mangkunegara X buka acara ultah Pura Mangkunegaran dengan lomba tari, (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
KANJENG Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA), Mangkunegara X membuka perayaan ulang tahun Pura Mangkunegaran ke-266 hari ini, Minggu (28/4/2024) dengan mengadakan acara lomba lari yang diikuti oleh ribuan peserta. Acara ini sekaligus untuk mengawali peringatan Hari Tari Dunia yang akan jatuh pada 29 April 2024.

Dari pantauan MNC Portal langsung di lokasi, sejak pagi=pagi sekali para peserta terlihat sudah bersiap-siap di kawasan Pura Mangkunegaran untuk pemanasan.

Kemudian Mangkunegara X datang dengan bersama puluhan prajurit yang mengenakan busana tradisional. Mangkunegara X kemudian membuka lomba lari tersebut dengan mengibarkan bendera sebagai tanda permulaan.

Selain dihadiri oleh Mangkunegara X, acara ‘Mangkunegaran Run’ ini juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid. Beberapa tokoh seniman tari nasional seperti Eko Supriyanto, Rama Suprapto, dan Melati Suryodarmo turut serta memeriahkan acara ini.

 

(Foto: MPI/ Devi Pattricia) 

Diketahui kurang lebih ada sebanyak 3.000 ribuan peserta yang mengikuti lomba lari akan menempuh jarak sejauh 10 kilometer dengan titik finish di Pintu Utara Pura Mangkunegaran. Acara ini juga dihibur dengan pertunjukan flashmob yang terdiri dari ratusan penari.

Halaman:
1 2
      
