HOME WOMEN LIFE

5 Potret Katie Boulter, Petenis Cantik yang Punya Senyum Manis

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Katie Boulter, Petenis Cantik yang Punya Senyum Manis
Petenis Cantik Katie Boulter. (Foto: Instagram)
A
A
A

KATIE Boulter merupakan atlet tenis asal Inggris kelahiran 1996. Dia mulai terjun ke dunia tenis saat berusia 5 tahun dan sudah mewakili Inggris Raya di tiga tahun berikutnya.

Sejak menjadi petenis profesional pada tahun 2014, bintang asal Inggris ini telah muncul sebagai salah satu talenta paling menarik dan telah memenangkan 6 gelar tunggal dan 4 gelar ganda di Sirkuit Wanita ITF.

Selain menunjukan kecintaannya pada dunia fashion saat tampil di Vogue pada tahun 2018. Berkat kecintaannya di dunia fashion membuat ia tampil eksis di postingan Instagram pribadinya @katiecboulter.

Glamor dengan Perhiasannya

Katie Boulter

Pada potret pertamanya Katie Boulter tampak tampil cantik dengan rambut curlynya serta mengenakan dress hitam ditambah dengan mengenakan aksesoris kalung dan gelang yang terkesan glamor.

Vintage dengan Jaket Kulit

Katie Boulter

Katie Boulter tampil vintage saat berada di Bastille, Paris dengan mengenakan jaket kulit berwarna coklat yang dipadukan dengan inner berwarna putih dan rok mini berwarna hitam ditambah dengan sepatu boots yang membuat ia terkesan kece.

Aura Katie Memesona

Katie Boulter

Di potret selanjutnya Katie tampil dengan berpose duduk di kapal pada saat berlibur di Italy dengan mengenakan mini pants serta rambutnya yang digerai tampak terlihat auranya yang mempesona.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
