5 Potret Katie Boulter, Petenis Cantik yang Punya Senyum Manis

KATIE Boulter merupakan atlet tenis asal Inggris kelahiran 1996. Dia mulai terjun ke dunia tenis saat berusia 5 tahun dan sudah mewakili Inggris Raya di tiga tahun berikutnya.

Sejak menjadi petenis profesional pada tahun 2014, bintang asal Inggris ini telah muncul sebagai salah satu talenta paling menarik dan telah memenangkan 6 gelar tunggal dan 4 gelar ganda di Sirkuit Wanita ITF.

Selain menunjukan kecintaannya pada dunia fashion saat tampil di Vogue pada tahun 2018. Berkat kecintaannya di dunia fashion membuat ia tampil eksis di postingan Instagram pribadinya @katiecboulter.

Glamor dengan Perhiasannya

Pada potret pertamanya Katie Boulter tampak tampil cantik dengan rambut curlynya serta mengenakan dress hitam ditambah dengan mengenakan aksesoris kalung dan gelang yang terkesan glamor.

Vintage dengan Jaket Kulit

Katie Boulter tampil vintage saat berada di Bastille, Paris dengan mengenakan jaket kulit berwarna coklat yang dipadukan dengan inner berwarna putih dan rok mini berwarna hitam ditambah dengan sepatu boots yang membuat ia terkesan kece.

Aura Katie Memesona

Di potret selanjutnya Katie tampil dengan berpose duduk di kapal pada saat berlibur di Italy dengan mengenakan mini pants serta rambutnya yang digerai tampak terlihat auranya yang mempesona.