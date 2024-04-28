Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Iryna Shymanovich, Petenis Cantik yang Punya Kulit Eksotis

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Iryna Shymanovich, Petenis Cantik yang Punya Kulit Eksotis
Petenis Cantik Iryna Shymanovich. (Foto: Instagram)
A
A
A

IRYNA Shymanovich merupakan petenis cantik asal Belarusia. Dia memulai debutnya untuk tim Piala Fed Belarusia pada 4 Februari 2014, ia memenangkan pertandingan internasional pertamanya dengan Ilona Kremen di nomor ganda melawan tim Turki.

Saat ini, dia telah memenangkan 13 gelar tunggal dan 13 gelar ganda di ITF Women's Circuit. Lalu pada 11 September 2023, ia mencapai puncak kariernya dengan menduduki peringkat 66 dunia dalam peringkat ganda WTA.

Petenis asal Belarusia ini selain sukses kariernya berkat prestasi yang di raihnya, ia juga dikenal lewat sosial mediany. Perempuan berkulit eksotis ini pun sering membagikan potret dirinya di akun Instagramnya @irynashymanovich.

Make up Bold

Iryna Shymanovich

Potret pertama Iryna Shymanovich tampak terlihat sedang selfie menggunakan ponselnya yang terlihat dengan paras wajahnya yang manis serta make up looknya yang terkesan bold namun tetap cantik mempesona.

Tampil dengan Outfit Casual

Iryna Shymanovich

Iryna Shymanovich tampil dengan nuansa casual mengenakan kemeja berwarna cream sebagai outernya yang dipadukan dengan tank top hijau sebagai innernya dan mini pants denim, tampak ia sedang berpose sambil memegang segelas minuman favoritnya.

Feminin dengan Outfit Pink

Iryna Shymanovich

Potret Iryna Shymanovich selanjutnya tampak ia tampil feminim dengan mengenakan jaket berwarna pink yang dipadukan dengan rok berwarna pink serta sepatu boots pink yang terkesan sangat menggemaskan seperti barbie.

Halaman:
1 2
      
