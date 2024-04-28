Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ajla Tomljanovic, Petenis Cantik yang Kerap Jadi Model Majalah

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |06:07 WIB
5 Potret Ajla Tomljanovic, Petenis Cantik yang Kerap Jadi Model Majalah
Ajla Tomljanovic. (Foto: Instagram)
A
A
A

AJLA Tomljanovic merupakan petenis profesional yang lahir pada 7 Mei 1993 di Zagreb, Kroasia. Dia pun kerap menjadi model di beberapa majalah fashion, yang terinspirasi dari penampilan Rihanna.

Ayahnya bernama Ratko yang merupakan seorang pemain bola tangan profesional dan memenangkan Piala Eropa bola tangan tahun 1992 dan 1993, sedangkan Ibunya Emina yang berasal dari Bosnia. Ajla Tomljanovic merupakan pemain junior yang kuat, ia memulai kompetisi di sirkuit junior pada tahun 2008.

Selain performanya di lapangan, penampilannya di luar lapangan pun kerap menarik perhatian. Berikut beberapa penampilan Ajla Tomljanovic seperti dilansir dari Instagram pribadinya @ajlatom.

Tampil Serba Merah

Ajla Tomljanovic

Di potret pertama Ajla Tomljanovic saat ia sedang berada di Autralia Open dengan mengenakan maxi dress berwarna merah serta dengan latar belakang serba merah yang membuat ia tampak mecolok dan menarik perhatian.

Gemas dengan Baju Crop

Ajla Tomljanovic

Ajla Tomljanovic tampil gemas saat berada di Miami dengan mengenakan baju crop berwarna kuning yang dipadukan dengan rok mini berwarna putih serta sneakers berwarna putih yang tampak sedang mirror selfie dengan rambutnya yang pendek.

Gaya ala Korea

Ajla Tomljanovic

Penampilan Ajla Tomljanovic kali ini tampil stylish dengan mengenakan outer wool berwarna cream yang dipadukan dengan inner hitam dan sneakers putih yang terkesan seperti gaya ala Korea.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
