5 Potret Raluca Serban, Petenis Cantik yang Punya Kaki Indah

RALUCA Georgiana Serban adalah petenis kelahiran 1997 di Rumania dan pindah ke Cyprus pada tahun 2011. Raluca telah memenangkan 13 gelar tunggal dan 14 gelar ganda di ITF Women’s Circuit.

Lahir dari pasangan Daniela Serban seorang pelatih basket dan mantan pemain bola basket dan ayahnya Marian Serban yang merupakan mantan pemain sepak bola. Raluca Serban mulai bermain tenis saat ia berusia lima tahun yang dilatih oleh ayahnya, Marian Serban.

Menjadi petenis profesional, Raluca Serban juga memiliki hobi seperti bersepeda, bermain bola basket, berenang dan traveling. Penampilan cantiknya ini pun sering dia bagikan di akun Instagram pribadinya @raluka17.

Trendy dengan Boots Hitam

Pada potret pertama Raluca Serban kali ini tampil trendy dnegan mengenakan mini dress slimfit berwarna hitam yang dipadukan denegan sepatu boots hitam tampak ia sedang berpose seperti model.

Manis dengan Kulitnya yang Eksotis

Raluca Serban kali ini tampil cerah saat berlibur di Italia dengan mengenakan kemeja berwarna hijau tosca yang dipadukan dengan mini pants denim yang membuat ia terlihat manis dengan kulit eskostisnya.

Kece dengan Street Style

Di potret kali ini Raluca tampil kece dengan mengenakan tank top hitam yang dipadukan dengan ripped jeans serta sepatu boots hitam yang membuat dirinya terlihat gaul dengan street style.