Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Raluca Serban, Petenis Cantik yang Punya Kaki Indah

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |06:07 WIB
5 Potret Raluca Serban, Petenis Cantik yang Punya Kaki Indah
Petenis Cantik Raluca Serban. (Foto: Instagram)
A
A
A

RALUCA Georgiana Serban adalah petenis kelahiran 1997 di Rumania dan pindah ke Cyprus pada tahun 2011. Raluca telah memenangkan 13 gelar tunggal dan 14 gelar ganda di ITF Women’s Circuit.

Lahir dari pasangan Daniela Serban seorang pelatih basket dan mantan pemain bola basket dan ayahnya Marian Serban yang merupakan mantan pemain sepak bola. Raluca Serban mulai bermain tenis saat ia berusia lima tahun yang dilatih oleh ayahnya, Marian Serban.

Menjadi petenis profesional, Raluca Serban juga memiliki hobi seperti bersepeda, bermain bola basket, berenang dan traveling. Penampilan cantiknya ini pun sering dia bagikan di akun Instagram pribadinya @raluka17.

Trendy dengan Boots Hitam

Raluca Serban

Pada potret pertama Raluca Serban kali ini tampil trendy dnegan mengenakan mini dress slimfit berwarna hitam yang dipadukan denegan sepatu boots hitam tampak ia sedang berpose seperti model.

Manis dengan Kulitnya yang Eksotis

Raluca Serban

Raluca Serban kali ini tampil cerah saat berlibur di Italia dengan mengenakan kemeja berwarna hijau tosca yang dipadukan dengan mini pants denim yang membuat ia terlihat manis dengan kulit eskostisnya.

Kece dengan Street Style

Raluca Serban

Di potret kali ini Raluca tampil kece dengan mengenakan tank top hitam yang dipadukan dengan ripped jeans serta sepatu boots hitam yang membuat dirinya terlihat gaul dengan street style.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement