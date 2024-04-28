Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Ayu Ting Ting Pakai Busana Muslim, Auranya Adem Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |02:32 WIB
Potret Cantik Ayu Ting Ting Pakai Busana Muslim, Auranya Adem Banget
Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

AYU Ting Ting salah satu artis yang penampilannya selalu menarik perhatian. Ibu satu anak ini memiliki style yang selalu jadi inspirasi banyak orang.

Seperti baru-baru ini Ayu Ting Ting tampil stylish memakai setelan busana muslim. Foto-foto itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Ayu Ting Ting memakai setelan busana muslim warna biru transparan dengan model kaftan. Aura cantiknya begitu terpancar dalam foto tersebut. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @ayutinting92.

Pakai baju muslim

Ayu Ting Ting

Pada fotonya ini Ayu Ting Ting memakai baju muslim transparan menggunakan bahan organza. Setelan kaftan dan rok ini menggunakan sentuhan warna biru dan abu-abu yang memberi kesan mewah pada penampilannya.

Pamer senyum manis

Ayu Ting Ting

Pada tampilan outfitnya ini Ayu Ting Ting memilih menguncir setengah rambut panjangnya dan diberi aksen curly. Sementara itu untuk tampilan rambutnya sendiri dibiarkan tergerai. Ayu terlihat pose OOTD sambil menebarkan senyum manisnya.

