Gaya Sangar Aura Kasih Naik Moge, Netizen: Sini Biar Abang yang Bonceng Neng

AURA Kasih salah satu artis yang memiliki kecintaan pada dunia otomotif. Memiliki penampilan feminin, ternyata janda satu anak ini lihai mengendarai motor lho.

Melalui postingannya di Instagram, Aura Kasih membagikan beberapa momen saat mengendarai motor kesayangannya. Tak hanya motor scooter, tapi juga moge.

Seperti baru-baru ini dia mengunggah momen dirinya saat pose di atas moge. Gayanya terlihat keren dengan leather jacket. Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih.

Pose di atas motor

Gaya kece Aura Kasih saat pose di atas moge kesayangannya. Dia memakai inner hitam dipadukan dengan leather jacket motif, blue jeans, dan sneakers. Paras Aura Kasih di foto ini terlihat cantik dengan makeup tebal dan rambut panjang digerai.

Tampil tomboi

Jauh dari kesan feminin dari kesehariannya, Aura Kasih bergaya tomboi di momen ini. Memakai outfit ala anak motor, gayanya keren banget.