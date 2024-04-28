Tips Merawat Rambut Panjang ala Ariel Tatum

ARIEL Tatum salah satu selebriti Indonesia yang dikenal setia dengan rambut lurus panjangnya. Bintang film satu ini bisa dibilang, jarang sekali tampil dengan berbagai gaya model potongan rambut, apalagi rambut pendek.

Bagi Ariel Tatum, rambut panjangnya adalah mahkota sekaligus identitas dirinya sebagai seorang perempuan. Namun untuk punya rambut panjang yang indah diperlukan sebuah perawatan khusus.

Perempuan 27 tahun ini memiliki cara tersendiri untuk merawat rambut panjangnya agar tetap sehat dan indah. Bukan ke salon, melainkan cara Ariel Tatum merawatnya dengan menerapkan pola hidup sehat.

"Makan yang sehat, hidup sehat," kata Ariel Tatum saat ditemui di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, belum lama ini.

(Foto: Instagram @arieltatum)

Lebih lanjut, mantan kekasih Stefan William ini percaya bahwa di dalam tubuh yang sehat, akan memancarkan hal-hal positif dari bagian tubuhnya, termasuk rambut.