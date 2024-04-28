Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |09:00 WIB
Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku
Ariel Tatum betah punya rambut panjang, (Foto: Instagram @arieltatum)
A
A
A

ARIEL Tatum bisa dibilang jadi salah satu sosok selebriti wanita di Indonesia, yang jarang mengubah gaya rambutnya. Aktris satu ini setia dengan gaya rambut lurus panjang yang sederhana.

Ia sendiri mengaku memang lebih senang berambut panjang dan sejak kecil jarang punya rambut pendek.

"Aku pribadi, memang dari kecil rambut ku itu selalu panjang,” kata Ariel Tatum saat ditemui usai pertunjukan monolog 'Mahkota' di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, baru-baru ini.

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Ayu Utami) 

Menurutnya, rambut panjang memang merupakan identitas diri dari seorang Ariel Tatum.

 BACA JUGA:

"Ya, jadi mungkin itu yang menjadi identitas diri aku," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/194/3181859/rambut-0ypz_large.jpg
5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/194/3121732/penyebab_dan_sejarah_panjang_gaya_rambut_bob_yang_kembali_viral_dan_hits_di_2025-8Lq6_large.jpg
Penyebab dan Sejarah Panjang Gaya Rambut Bob yang Kembali Viral dan Hits di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/611/3023188/potret-gaya-rambut-terbaru-raffi-ahmad-di-tengah-ibadah-haji-yWFq3ehX1J.jpg
Potret Gaya Rambut Terbaru Raffi Ahmad di Tengah Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020265/potret-rihanna-natural-tanpa-wig-pede-pamer-rambut-ikal-asli-D1HYBsIsBs.jpg
Potret Rihanna Natural Tanpa Wig, Pede Pamer Rambut Ikal Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/611/3016363/wig-terbuat-dari-rambut-orang-meninggal-mitos-atau-fakta-Y7ViSwuOvl.jpeg
Wig Terbuat dari Rambut Orang Meninggal, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/611/2995757/potret-warna-rambut-baru-wonbin-riize-bikin-netizen-tergila-gila-YTMrYoDQnK.jpg
Potret Warna Rambut Baru Wonbin RIIZE, Bikin Netizen Tergila-gila
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement