Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku

ARIEL Tatum bisa dibilang jadi salah satu sosok selebriti wanita di Indonesia, yang jarang mengubah gaya rambutnya. Aktris satu ini setia dengan gaya rambut lurus panjang yang sederhana.

Ia sendiri mengaku memang lebih senang berambut panjang dan sejak kecil jarang punya rambut pendek.

"Aku pribadi, memang dari kecil rambut ku itu selalu panjang,” kata Ariel Tatum saat ditemui usai pertunjukan monolog 'Mahkota' di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, baru-baru ini.

(Foto: MPI/ Ayu Utami)

Menurutnya, rambut panjang memang merupakan identitas diri dari seorang Ariel Tatum.

"Ya, jadi mungkin itu yang menjadi identitas diri aku," tambahnya.