HOME WOMEN HEALTH

Sakit Epilepsi Sejak Usia 18 Tahun, Laura Theux Tidak Bisa Melahirkan Normal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |12:00 WIB
Sakit Epilepsi Sejak Usia 18 Tahun, Laura Theux Tidak Bisa Melahirkan Normal
Laura Theux tak bisa melahirkan normal karena idap epilepsi, (Foto: Instagram @laura_theux @bukaan.moment)
LAURA Theux dan sang suami, Indra Brotolaras tengah menikmati peran barunya sebagai orangtua baru. Pasangan ini baru dikaruniai anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, Wayan Victoria Semesta Brotolaras yang lahir pada Rabu (24/4/2024)

Sayangnya, di tengah kebahagiaan itu banyak netizen yang mempermasalahkan proses persalinan caesar yang dijalani Laura Theux. Sebagian netizen tak terima lantaran selama kehamilan, perempuan 28 tahun ini kerap membagikan kegiatan olahraga hingga makan makanan sehat. Namun berujung melahirkan secara caesar demi tanggal cantik.

Padahal, salah satu alasan Laura Theux melahirkan secara caesar dikarenakan dirinya mengidap epilepsi sejak usia 18 tahun.

 BACA JUGA:

"Laura adalah seorang pejuang penyakit Epilepsy sejak berumur 18 tahun. Laura masih mengkonsumsi obat setiap hari sampai detik ini," tulis Laura Theux, di Instagram pribadinya, @laura_theux, Minggu (28/4/2024)

Oleh karena itu, bisa hamil dan melahirkan dengan lancar saja, dikatakan Laura sudah sebuah berkat luar biasa tersendiri bagi dirinya.

