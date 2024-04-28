Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kapal Pesiar Mewah Ini Batal Berlayar ke Karibia karena Teror Gangster

Janila Pinta , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |08:21 WIB
Kapal Pesiar Mewah Ini Batal Berlayar ke Karibia karena Teror Gangster
Kapal pesiar mewah Royal Caribbean (Foto: Instagram/@_tomvoyage)
A
A
A

KEKACAUAN yang semakin mencekam di wilayah Haiti berdampak pada pelayaran Royal Caribbean.

Kondisi tersebut membuat Royal Caribbean melakukan penyesuaian pelayaran ke tujuan populer di wilayah Laut Karibia tersebut.

Menurut laporan Independent, di tengah kegaduhan yang semakin ditimbulkan para gangster di Haiti, Royal Caribbean memutuskan untuk tidak berlayar ke semenanjung Labadee di pantai utara negara tersebut pada bulan Mei ini.

Pemberhentian tersebut sebenarnya telah dimulai pada pertengahan bulan Maret saat bandara ditutup dan penerbangan dibatalkan.

"Tim Keamanan Global dan Intel Royal Caribbean memantau dengan cermat perkembangan situasi di Haiti," ungkap juru bicara perusahaan pelayaran tersebut kepada Independent.

Infografis Tips Liburan ke Pantai

"Keselamatan dan keamanan para tamu, kru, dan komunitas yang kami kunjungi adalah prioritas utama kami," tambah perwakilan tersebut.

Kapal dan rencana perjalanan yang harus terganggu pada bulan Mei tersebut termasuk Allure of the Seas, Adventure of the Seas, Wonder of the Seas, dan Symphony of The Seas.

"Kami akan terus memantau dan menilai kembali panggilan telepon sesuai kebutuhan, dan akan mengomunikasikan kabar terkini kepada para tamu secara langsung," kata Royal Caribbean dalam pernyataannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/406/3010130/wow-kapal-pesiar-norwegia-tawarkan-pengalaman-berlayar-tanpa-busana-CGoJ8Zq1Hg.JPG
Wow, Kapal Pesiar Norwegia Tawarkan Pengalaman Berlayar Tanpa Busana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008130/baru-berlayar-30-menit-penumpang-kapal-pesiar-tewas-jatuh-ke-laut-4fyt5Nhfqt.JPG
Baru Berlayar 30 Menit, Penumpang Kapal Pesiar Tewas Jatuh ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/406/3005320/duh-liburan-kapal-pesiar-berubah-mencekam-gegara-pencarian-mayat-OIjxYQFnns.JPG
Duh! Liburan Kapal Pesiar Berubah Mencekam Gegara Pencarian Mayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/406/2981813/kapal-pesiar-terbakar-di-kepulauan-seribu-berikut-faktanya-X0FMI4FTzq.JPG
Kapal Pesiar Terbakar di Kepulauan Seribu, Berikut Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/406/2977615/10-kapal-pesiar-terbaik-cocok-buat-solo-traveler-norwegian-cruise-line-hingga-royal-caribbean-gTLb4cdb8D.JPG
10 Kapal Pesiar Terbaik Cocok buat Solo Traveler, Norwegian Cruise Line hingga Royal Caribbean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973578/keren-kapal-pesiar-mewah-ini-pakai-teknologi-ai-demi-kurangi-limbah-makanan-ox7F7ObMoR.JPG
Keren! Kapal Pesiar Mewah Ini Pakai Teknologi AI demi Kurangi Limbah Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement