Kapal Pesiar Mewah Ini Batal Berlayar ke Karibia karena Teror Gangster

KEKACAUAN yang semakin mencekam di wilayah Haiti berdampak pada pelayaran Royal Caribbean.

Kondisi tersebut membuat Royal Caribbean melakukan penyesuaian pelayaran ke tujuan populer di wilayah Laut Karibia tersebut.

Menurut laporan Independent, di tengah kegaduhan yang semakin ditimbulkan para gangster di Haiti, Royal Caribbean memutuskan untuk tidak berlayar ke semenanjung Labadee di pantai utara negara tersebut pada bulan Mei ini.

Pemberhentian tersebut sebenarnya telah dimulai pada pertengahan bulan Maret saat bandara ditutup dan penerbangan dibatalkan.

"Tim Keamanan Global dan Intel Royal Caribbean memantau dengan cermat perkembangan situasi di Haiti," ungkap juru bicara perusahaan pelayaran tersebut kepada Independent.

"Keselamatan dan keamanan para tamu, kru, dan komunitas yang kami kunjungi adalah prioritas utama kami," tambah perwakilan tersebut.

Kapal dan rencana perjalanan yang harus terganggu pada bulan Mei tersebut termasuk Allure of the Seas, Adventure of the Seas, Wonder of the Seas, dan Symphony of The Seas.

"Kami akan terus memantau dan menilai kembali panggilan telepon sesuai kebutuhan, dan akan mengomunikasikan kabar terkini kepada para tamu secara langsung," kata Royal Caribbean dalam pernyataannya.