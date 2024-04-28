Turis Masuk Venesia Wajib Bayar Rp86 Ribu, Simak Aturan Lengkapnya!

VENESIA resmi menetapkan aturan baru mulai Kamis, 25 April 2024 di mana setiap wisatawan atau pengunjung akan dikenakan biaya setiap memasuki kota tersebut.

Melansir Sky News, Venesia merupakan kota pertama di dunia yang menjalankan aturan seperti ini.

Setiap pengunjung akan dikenakan biaya sebesar 5 euro atau setara Rp86 ribu selama tahap uji coba yang dilakukan hingga Juli.

Para pengunjung yang ingin masuk akan diarahkan oleh petugas untuk mengunduh kode QR di beberapa tempat yang telah disediakan.

Petugas setempat juga menyiapkan kios-kios khusus untuk mereka yang bisa memiliki ponsel pintar.

Para petugas pun akan melakukan pemeriksaan secara acak mulai pukul 08.30 hingga 16.00 untuk memastikan setiap pengunjung yang masuk telah membayar biaya perjalanan seharinya.

Jika terdapat wisatawan yang melanggar, mereka akan dikenakan denda antara 50 euro (Rp868 ribu) dan 300 euro (Rp5,2 juta).

Namun, perlu diperhatikan bahwa akses berbayar ini hanya berlaku dari pukul 08.30-16.00 saja. Di luar rentang waktu tersebut, pengunjung dapat memasuki Venesia dengan akses gratis.

Pihak berwenang setempat menjelaskan bahwa program ini merupakan contoh yang dirancang untuk mencegah wisatawan atau mengurangi jumlah pengunjung yang selalu memenuhi kota selama puncak musim liburan. Hal ini juga ditujukan supaya kota Venesia lebih banyak dihuni oleh penduduknya sendiri.

“Kita perlu menemukan keseimbangan baru antara wisatawan dan penduduk,” ungkap pejabat tinggi pariwisata kota, Simone Venturini.

“Tentu saja kita perlu menjaga ruang-ruang warga, dan kita perlu mencegah kedatangan orang-orang yang melakukan perjalanan sehari-hari pada hari-hari tertentu,” tambahnya.

Melihat ke belakang, wisatawan yang berlebihan ternyata memberikan tekanan dan penderitaan tersendiri bagi Venesia.