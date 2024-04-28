Advertisement
Duh! Kereta Shinkansen Telat Berangkat Gegara Ular

Janila Pinta , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |06:02 WIB
Duh! Kereta Shinkansen Telat Berangkat Gegara Ular
Kereta cepat Shinkansen Nagoya-Tokyo (Foto: The Japan Times)
KERETA cepat Shinkansen relasi Nagoya-Tokyo harus tertunda selama 17 menit akibat ditemukannya seekor ular dengan panjang 40 sentimeter oleh seorang penumpang yang tiba di Tokyo.

Penumpang tersebut kemudian melaporkan kepada keamanan dan ular tersebut berhasil ditemukan dan ditangkap oleh petugas.

Kereta cepat Jepang yang jarang mengalami penundaan tersebut dan kali ini harus tertunda akibat ditemukan ular di dalamnya. Alhasil, reputasinya pun ternoda gegara hewan melata itu.

Melansir The Japan Times, tidak diketahui hewan reptil tersebut apakah berbisa atau tidak dan tidak dapat dipastikan bagaimana ia bisa masuk ke dalam kereta.

Juru bicara Central Japan Railway memberitahukan bahwa tidak ada penumpang yang cedera atau kepanikan dalam insiden tersebut.

Infografis Aturan Berfoto di Stasiun Kereta Api

Penumpang shinkansen sebenarnya diperbolehkan membawa hewan seperti anjing kecil, kucing, merpati dan hewan lainnya, tetapi tidak dengan ular.

“Sulit membayangkan ular liar naik ke kereta di salah satu stasiun. Kami memiliki peraturan yang melarang membawa ular ke dalam shinkansen,” kata juru bicara tersebut.

“Tapi kami tidak memeriksa bagasi penumpang,” ujarnya.

Kereta yang dijadwalkan untuk berangkat ke Osaka tersebut terpaksa harus diganti oleh perusahaan dengan kereta lain. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya penundaan sekitar 17 menit ini.

Topik Artikel :
ular Tokyo Shinkansen Jepang
