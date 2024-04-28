Sandiaga Dorong Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan di Kabupaten Badung Melalui KaTa Kreatif

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap workshop KaTa Kreatif yang dihadirkan Kemenparekraf di Kabupaten Badung, Bali dapat mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan menggarap seluruh potensi dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja masyarakat.

Sandi berujar bahwa berdasarkan data Kemenparekraf, Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah dengan ekosistem tersiap dalam pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara.

"Kami melihat para pelaku ekonomi kreatifnya semakin meningkat dengan adanya kolaborasi dan sinergi," kata ungkapnya saat menghadiri Workshop KaTa Kreatif di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu, 27 April 2024, mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Kegiatan workshop ini sebagai salah satu wujud komitmen dan konsistensi Kemenparekraf/Baparekraf dalam upaya memahami kebutuhan pelaku ekonomi kreatif serta memberikan dukungan dan fasilitasi terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Dengan banyaknya potensi ekonomi kreatif, Kabupaten Badung dipastikan dapat memberikan nilai tambah dan memperluas daya tarik wisata. Baik di sekitar Kabupaten Badung, maupun Bali pada umumnya," sambung dia.