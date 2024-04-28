Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apa Itu Jaje Laklak, Kue Khas Bali yang Siap Dihidangkan di World Water Forum 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |23:00 WIB
Apa Itu Jaje Laklak, Kue Khas Bali yang Siap Dihidangkan di World Water Forum 2024
Jaje Laklak, (Foto: Kooliner)
A
A
A

DESA wisata Jatiluwih Bali terpilih menjadi destinasi yang akan dikunjungi oleh delegasi World Water Forum ke-10. Acara tersebut sendiri merupakan penyelenggaraan forum air internasional terbesar di dunia yang akan diselenggarakan pada 18 – 25 Mei mendatang.

World Water Forum ke-10 ini akan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperkenalkan keragaman budaya dan pariwisata, khususnya Bali kepada dunia.

Nah, menurut Ketua DTW desa wisata Jatiluwih, Ketut Purna Jhon, di momen ini para delegasi rencananya akan disuguhkan salah satu hidangan spesial khas Bali, yakni Jaje Laklak.

 BACA JUGA:

“Jika memungkinkan, kami juga akan menyuguhkan Jaje Laklak kepada delegasi World Water Forum,” kata Ketut Purna John, dikutip dari siaran media resmi Kemenparekraf RI, Minggu (28/4/2024)

 BACA JUGA:

“Jaje Laklak ini mirip seperti kue serabi, tetapi dibuat dengan bahan dari beras merah,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
