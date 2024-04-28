Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Cabai Hijau Khas Padang, Si Pedas Pencuri Nasi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |22:00 WIB
Resep Ayam Cabai Hijau Khas Padang, Si Pedas Pencuri Nasi
Resep ayam cabai hijau khas Padang, (Foto: Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

MENU makanan dengan cita rasa pedas, memang tak pernah gagal untuk menggugah selera makan. Apalagi, kebanyakan orang Indonesia memang penyuka rasa pedas.

Bila Anda bosan dengan menu pedas dengan cabai merah, bisa coba sajikan ayam cabai hijau khas Padang yang bisa jadi alternatif menu pedas lainnya yang menggugah selera.

Rasanya yang gurih dan pedas membuat sajian ini juga cocok disantap dengan nasi hangat. Penasaran, bagaimana cara membuatnya? Simak resepnya dilansir dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Minggu (28/4/2024).

Bahan marinasi:

1 kg ayam negri utuh

6 siung bawang putih, opsional

1 sdt perasan jeruk nipis

2 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

2 sdt gula pasir

½ sdt merica

Bahan sambal:

100 gr cabai hijau keriting

150 gr cabai hijau

35 gr cabai rawit hijau

1 L air

1 sdt baking soda

1 sdt garam

10 siung bawang merah

10 siung bawang putih

70 ml minyak

1 2 3
      
