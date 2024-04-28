MENU makanan dengan cita rasa pedas, memang tak pernah gagal untuk menggugah selera makan. Apalagi, kebanyakan orang Indonesia memang penyuka rasa pedas.
Bila Anda bosan dengan menu pedas dengan cabai merah, bisa coba sajikan ayam cabai hijau khas Padang yang bisa jadi alternatif menu pedas lainnya yang menggugah selera.
Rasanya yang gurih dan pedas membuat sajian ini juga cocok disantap dengan nasi hangat. Penasaran, bagaimana cara membuatnya? Simak resepnya dilansir dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Minggu (28/4/2024).
Bahan marinasi:
1 kg ayam negri utuh
6 siung bawang putih, opsional
1 sdt perasan jeruk nipis
2 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
2 sdt gula pasir
½ sdt merica
Bahan sambal:
100 gr cabai hijau keriting
150 gr cabai hijau
35 gr cabai rawit hijau
1 L air
1 sdt baking soda
1 sdt garam
10 siung bawang merah
10 siung bawang putih
70 ml minyak