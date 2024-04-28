Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tiramisu Lagi Viral di TikTok, Yuk Coba Resep Klasik ala Rumahan Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |13:00 WIB
Tiramisu Lagi Viral di TikTok, Yuk Coba Resep Klasik ala Rumahan Ini
Resep tiramisu ala rumahan, (Foto: Youtube The Cooking Foodie)
A
A
A

TIRAMISU merupakan salah satu makanan penutup dari Italia yang familiar di lidah masyarakat Indonesia. Tak hanya punya rasa manis yang menggoda, campuran rasa kopi dan manisnya krim ini membuat tiramisu cocok di lidah orang Indonesia.

Kue penutup mulut satu ini sendiri, diketahui tengah viral di linimasa TikTok, lewat ramainya salah satu toko kue di Blok M, Jakarta Selatan. Bila Anda ikutan ngiler dengan tiramisu yang lagi viral ini, tak perlu khawatir. Anda bisa membuatnya sendiri dengan rasa dan kualitas yang tak kalah dengan di toko kue.

Penasaran, bagaimana cara membuat tiramisu klasik yang lezat di rumah? Berikut resepnya dilansir kanal YouTube, The Cooking Foodie, Minggu (28/4/2024)

Bahan-bahan:

5 kuning telur besar

125 gram gula pasir

400 ml krim kental dingin

425 gram keju mascarpone, suhu ruang

1 sendok teh ekstrak vanila

1½ cangkir espresso yang diseduh

36-40 biskuit Savoiardi (Ladyfingers)

Kakao untuk taburan

Halaman:
1 2
      
