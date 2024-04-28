Advertisement
FASHION

Driver Ojol Diajak Jadi Model Busana Batik, Panen Pujian Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:00 WIB
Driver Ojol Diajak Jadi Model Busana Batik, Panen Pujian Netizen
Viral drivel ojol jadi model fashion, (Foto: TikTok @rayyan.ajm)
A
A
A

PARA netizen di linimasa sosial media TikTok belum lama ini dibuat kagum oleh seorang driver ojek online. Bukan tanpa alasan, pasalnya sang driver yang sehari-harinya bekerja di jalanan ini, mendadak tampil memukau jadi model lini busana Batik.

Hal ini terungkap lewat video unggahan netizen pemilik akun TikTok @rayyan.ajm. Dalam video viral tersebut memerlihatkan seorang driver ojek online bernama pak Romy yang menerima tawaran menjadi model fesyen tersebut.

Adegan menunjukkan bahkan pak Romy kala itu masih mengenakan seragam kerjanya, jaket ojek online sebelum dirias menjadi seorang model.

“Pak Romy tuanya saja begini, gimana mudanya ya,” tulis akun @rayyan.ajm sebagai keterangan video.

