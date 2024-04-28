Intip Harga Outfit Fuji ke Pesta Ultah Sahabat di Kapal Mewah

FUJIANTI Utami baru saja menghadiri pesta ulang tahun sang sahabat, Sarah Tumiwa yang dirayakan di kapal mewah. Penampilan adik Fadly Faisal ini pun jadi sorotan karena terlihat tampil modis dan trendy.

Dalam momen pesta ulang tahun itu, Fuji mengenakan beberapa gaya outfit yang bikin netizen terpukau. Ditinjau dari akun Instagram pribadinya, @fuji_an, dara 21 tahun itu mengenakan outer cardigan berwarna krem yang dipadukan dengan skirt coklat.

BACA JUGA: 4 Inspirasi Mix and Match Kain Wastra Nusantara di Kelana Wastra Fashion Fest 2024

Fuji pun berpose bersama Sarah di ujung kapal sembari menampilkan suasana laut di Kepulauan Seribu yang indah. Outfit simple itu membuat Fuji tetap terlihat cantik dan modis.