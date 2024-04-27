Wulan Guritno Pamer Foto Bangun Tidur, Bareface Aja Cantik

PENAMPILAN Wulan Guritno memang tidak pernah gagal menyita perhatian netizen. Postingan di Instagram pribadinya selalu ditunggu-tunggu dan jadi sorotan.

Dalam postingan terbarunya, mantan kekasih Sabda Ahessa tampak nge-PAP potret terbarunya saat bangun tidur. Wulan mengunggah foto mirror selfie di dalam toilet.

“Mandatory morning toilet mirror selfie,” tulis Wulan Guritno seperti seperti dilansir dari Instagram @wulanguritno.

Dalam foto itu, Wulan memakai setelan bra top dan legging warna hijau. Dia terlihat memakai aksesori kalung dan gelang.

Salah satu yang menarik perhatian, meskipun bangun tidur wajah cantik Wulan tetap terpancar. Dia pun memperlihatkan wajah barcefacenya.

Tak hanya itu, rambut panjangnya dibiarkan tergerai dan tetap badai. Rupanya Wulan juga memamerkan rambut barunya.

“Love my new hair,” tambah Wulan.

Meskpun sudah menginjak usia 43 tahun, paras cantik ibu tiga anak ini tetap terpancar. Bahkan penampilannya awet muda bak ABG, karena memiliki body goals yang bikin iri.