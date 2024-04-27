Jerome Polin Tuai Kritik Usai Nonton Siaran Ulang Piala Asia U-23, Netizen: Apa Sih Fomo!

INFLUENCER Jerome Polin mendadak jadi sorotan netizen. Hal ini bermula dari reaksi Jerome usai dirinya menyaksikan replay atau tayangan ulang momen timnas sepak bola Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23.

Reaksi itu mulanya diunggah Jerome di Insta Story-nya. Selebgram yang diketahui mahir matematika ini menunjukan rasa tegangnya saat menyaksikan siaran ulang pertandingan itu.

“GILAAKK BARUSAN NONTON REPLAY & HIGHLIGHTNYA DEG DEG AN POL!! BUANGGAA TIMNAS INDONESIA MAINNYA BAGUS BGTT,” tulis Jerome di Insta Story-nya, @jeromepolin yang diunggah ulang akun X, @kintilqudaa.

Tak disangka, reaksi Jerome yang ikut bangga dengan keberhasilan timnas Indonesia ini pun mengundang kontroversi para netizen. Alih-alih mendapat pujian, Jerome justru banjir hujatan. Netizen menganggap reaksi Jerome berlebihan, terlebih influencer itu hanya menonton siaran ulang pertandingan tersebut.

“Ngotak dong nonton replay pake gimmick degdegan segala,” tulis akun @da******.

“Lu mending diam deh,” tulis @xa*******.

“Gimmicknya gak ngotak,” tulis @mh******.

BACA JUGA: Viral Jerome Polin Kena Sentil Para Dokter karena Konten TikTok

Tak sampai di situ, adapula netizen yang menganggap Jerome hanya ikut-ikutan hype alias fomo semata. Mereka menduga Jerome tak mengikuti pertandingan Piala Asia U-23 ini dan hanya mengikuti tren yang ada di sosial media.

“Fomoan banget nih orang,” tulis @pe*****.