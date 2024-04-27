Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Life dan Treasury Eksis di Pameran Seni, Beri Literasi Investasi Digital Masa Depan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:42 WIB
MNC Life dan Treasury Eksis di Pameran Seni, Beri Literasi Investasi Digital Masa Depan
MNC Life x Treasury. (Foto: MPI/ Wiwie Heryani)
A
A
A

MNC Life semakin melebarkan sayapnya dengan berkolaborasi bersama Treasury melalui lewat pameran seni rupa di ruang terbuka Hutan Kota Jakarta, Jumat 26 April 2024. Seperti diketahui, MNC Life sendiri bergerak pada bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group serta merupakan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP).

Adapun yang dipamerkan dalam pameran Jakarta Gardens ini meliputi berbagai karya seni unik dan inovatif yang mengajak pengunjung untuk menggali potensi seni dalam era digital. Selain itu, pengunjung juga diajak menjelajahi konsep identitas dalam konteks modern di tengah perkembangan era industri yang dinamis.

“MNC Life mendukung pengembangan potensi pasar Indonesia dalam industri kreatif, tentu saat ini kita membutuhkan pengembangan literasi digital melalui ruang belajar interaktif,” ujar Direktur Utama MNC Life, saat diwawancara di lokasi, Jumat, 26 April 2024.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
