Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Joko Pinurbo Penyair Indonesia yang Meninggal Dunia dalam Usia 61 Tahun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:00 WIB
Profil Joko Pinurbo Penyair Indonesia yang Meninggal Dunia dalam Usia 61 Tahun
Profil Joko Pinurbo, sastrawan Yogyakarta yang meninggal di usia 61 tahun. (Foto: IST )
A
A
A

DUNIA sastra Tanah Air kehilangan sastrawan terbaiknya, Joko Pinurbo meninggal dunia pada Sabtu (27/4/2024) di Yogyakarta. Penyair yang akrab disapa Jokpin, mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 06.03 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, dalam usia 61 tahun.

Kabar duka ini tersiar di media sosial, salah satunya dari sesama rekan penulis lainnya, Eka Kurniawan. Lewat akun X pribadinya, Eka Eka menuliskan ucapan duka cita.

"Selamat jalan, Mas @jokopinurbo. Damai mengarungi puisi abadi," tulis Eka Kurniawan.

Dalam rangka mengenang sosok Jokpin, berikut profil dan perjalanan hidup penyair yang dikenal dengan karya-karyanya yang nyentrik.

Profil Joko Pinurbo

Joko Pinurbo

Melansir dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Joko Pinurbo lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada 11 Mei 1962. Sejak duduk di bangku SMA, Jokpin sudah menunjukkan kecintaannya dengan puisi.

Lalu dia memutuskan untuk menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta, dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Setelah lulus kuliah, Jokpin sempat menjadi dosen di almamaternya. Lalu namanya dikenal mulai dikenal masyarakat berkat puisi Celana (1999). Sejak saat itu, Jokpin hadir dengan puisi-puisi yang fenomenal dengan ciri khasnya sendiri, yakni gaya romantis, satir dan humor yang jenaka.

Tentu semasa hidupnya, Joko Pinurbo sudah banyak melahirkan berbagai karya dalam bentuk puisi, cerita, dan esai. Adapun puisi yang pernah ditulis Joko Pinurbo adalah Kekasihku, Di Bawah Kibaran Sarung, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, Epigram 60, dan Buku Latihan Tidur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/612/3006868/profil-lengkap-pedangdut-senior-jhonny-iskandar-yang-meninggal-di-usia-64-tahun-ZGflYKia2w.jpg
Profil Lengkap Pedangdut Senior Jhonny Iskandar yang Meninggal di Usia 64 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/612/3002948/profil-sam-bobo-penulis-lagu-legendaris-tanah-air-yang-meninggal-dunia-jp8evJXkt2.jpg
Profil Sam Bobo, Penulis Lagu Legendaris Tanah Air yang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001392/sastrawan-kondang-joko-pinarbuko-meninggal-dunia-di-usia-61-tahun-5MA00dtXJF.jpg
Sastrawan Kondang Joko Pinarbuko Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/194/2995652/6-koleksi-terakhir-roberto-cavalli-dres-hippie-hingga-motif-macam-tutul-ikonik-2KsXJzRBLG.jpg
6 Koleksi Terakhir Roberto Cavalli, Dres Hippie hingga Motif Macam Tutul Ikonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/612/2995500/jejelogy-kenang-sosok-mendiang-babe-cabita-semasa-hidup-tak-tinggalkan-salat-meski-sedang-di-tengah-hutan-PU69pceTcq.jpg
Jejelogy Kenang Sosok Mendiang Babe Cabita Semasa Hidup, Tak Tinggalkan Salat Meski Sedang di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/194/2995590/desainer-italia-roberto-cavalli-meninggal-dunia-motif-macan-tutul-ikoniknya-dikenang-NWsTxgz7O1.jpg
Desainer Italia Roberto Cavalli Meninggal Dunia, Motif Macan Tutul Ikoniknya Dikenang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement