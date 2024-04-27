Profil Joko Pinurbo Penyair Indonesia yang Meninggal Dunia dalam Usia 61 Tahun

DUNIA sastra Tanah Air kehilangan sastrawan terbaiknya, Joko Pinurbo meninggal dunia pada Sabtu (27/4/2024) di Yogyakarta. Penyair yang akrab disapa Jokpin, mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 06.03 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, dalam usia 61 tahun.

Kabar duka ini tersiar di media sosial, salah satunya dari sesama rekan penulis lainnya, Eka Kurniawan. Lewat akun X pribadinya, Eka Eka menuliskan ucapan duka cita.

"Selamat jalan, Mas @jokopinurbo. Damai mengarungi puisi abadi," tulis Eka Kurniawan.

Dalam rangka mengenang sosok Jokpin, berikut profil dan perjalanan hidup penyair yang dikenal dengan karya-karyanya yang nyentrik.

Melansir dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Joko Pinurbo lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada 11 Mei 1962. Sejak duduk di bangku SMA, Jokpin sudah menunjukkan kecintaannya dengan puisi.

Lalu dia memutuskan untuk menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta, dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Setelah lulus kuliah, Jokpin sempat menjadi dosen di almamaternya. Lalu namanya dikenal mulai dikenal masyarakat berkat puisi Celana (1999). Sejak saat itu, Jokpin hadir dengan puisi-puisi yang fenomenal dengan ciri khasnya sendiri, yakni gaya romantis, satir dan humor yang jenaka.

Tentu semasa hidupnya, Joko Pinurbo sudah banyak melahirkan berbagai karya dalam bentuk puisi, cerita, dan esai. Adapun puisi yang pernah ditulis Joko Pinurbo adalah Kekasihku, Di Bawah Kibaran Sarung, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, Epigram 60, dan Buku Latihan Tidur.