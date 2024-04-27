Hati-hati, 3 Zodiak Ini Diprediksi Putus Cinta di 2024

TAHUN 2024 mungkin menjadi tahun yang penuh gejolak bagi beberapa zodiak dalam hal percintaan. Bahkan saking bergejolaknya, diramalkan hubungan asmara yang dibina bisa saja berakhir alias putus.

Menurut seorang ahli astrolog, Michelle Bell, ada tiga zodiak yang diramal putus cinta di tahun ini. Mengutip laporan dari Bustle, Minggu (28/4/2024) simak daftar ketiga zodiak berikut yang kemungkinan akan berpisah dengan pasangannya.

1. Leo: Bagi para Leo yang sedang pacaran, tahun 2024 mungkin penuh dengan gangguan dan perubahan mendadak. Pasalnya di tahun ini, Leo mungkin akan merasakan keinginan untuk bebas dan mandiri.

Hal ini bisa berbenturan dengan kebutuhan Leo akan perhatian, kesetiaan, dan kestabilan dalam hubungan. Jika pada akhirnya hubungan tidak dapat diselamatkan, ini saatnya bagi Leo untuk fokus pada diri sendiri dan melakukan apa yang di inginkan.

