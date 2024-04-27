Sahemah Kenang Pernah Ditipu hingga Salah Transfer Jadi Agen BRILink

SAHEMAH mengaku tidak bisa melupakan kejadian yang dialami saat menjadi Agen BRILink pada 2017. Selama tujuh tahun, kenangan tersebut masih tersimpan di dalam ingatannya.

"Pernah ditipu dan salah transfer saat awal-awal jadi agen," cerita Sahemah saat ditemui Okezone belum lama ini.

Ia bercerita, penipuan yang terjadi di kios-nya merupakan pertama kali terjadi. Saat itu, ada seorang laki-laki datang ke kios dirinya untuk mentransfer uang senilai Rp1 juta.

"Mungkin karena saat itu ramai, jadi saya tidak meminta uang yang akan ditransfer. Setelah proses transfer berhasil, pria tersebut berdalih dompetnya tertinggal di rumahnya. Kemudian saya meminta KTP-nya, sayangnya waktu hanya di foto saja. Dia bilangnya mau ambil dahulu, setelah ditunggu lebih dari satu jam, pria tersebut tidak kembali lagi, itu pengalaman yang tidak terlupakan," tuturnya.

Uang tersebut sangat berarti untuknya, karena modal awal yang dimiliki Sahemah saat menjadi Agen BRILink tidak terlalu besar.

"Besar segitu mas, mana dulu modalnya cuma Rp5 juta, jadi berasa banget," kisahnya.