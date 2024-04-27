YouTuber Medy Renaldy Gagal Review Produk Terbaru Transformers Gegara Bea Cukai

KONTEN kreator sekaligus YouTuber mainan, Medy Renaldy harus berurusan dengan Bea Cukai. Ini terjadi setelah produk yang akan direviewnya tertahan di Bea Cukai. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Medy Renaldy melalui akun X (Twitter) pribadinya.

Medy mengunggah sejumlah tangkapan layar di mana produk yang dikirim dari luar negeri tertahan di Bea Cukai.

“Harusnya bisa jadi perwakilan kreator Indonesia buat unboxing produk Transformers yang baru aja rilis worldwide, tapi paketku nyangkut di Bea Cukai,” tulis Medy dalam keterangan unggahannya di X (Twitter).

Produk yang harusnya didapatkan oleh Medy Renaldy adalah sebuah robot Transformers Megatron Auto-Converting Robot Flagship. Ini merupakan robot Megatron yang dapat berubah dengan sendirinya.

Sayang, produk tersebut belum di dapatkan oleh Medy Renaldy, padahal dalam unggahan terlihat pengiriman dilakukan sejak 15 April 2024, dari Hong Kong, China. Medy sendiri membeli produk tersebut dari Robosen.

“Teruntuk semua yang ngetag saya di video Megatron yang bisa auto-transform, sebenarnya, dari tanggal 15 April si Megatron ini sudah dikirimkan oleh Robosen. Dan harusnya per tanggal 25 kemarin, saya udah upload videonya, berbarengan dengan content creator di seluruh dunia yang bekerja sama dengan pihak Robosen,” ujar Medy.

“Tapi paket Megatron ini masih nyangkut di Bea Cukai. Update terakhir yang saya dapatkan di website-nya hanya ini (menunjukkan tangkapan layar Bea Cukai). Saya yakin sih ini udah proses tercepat yang mereka bisa lakukan, bravo Bea Cukai!,” tuturnya.

Namun, hal yang membuat Medy Renaldy terkejut adalah harga yang tercantum pada dokumen Bea Cukai. Disebutkan pembelian robot Megatron itu sebesar 1.699 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp27,6 juta, padahal harga yang tertera pada laman Robosen hanya sebesar 899 dolar AS atau sekira Rp14,6 juta.