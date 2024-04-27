Aksi Pendukung Timnas Indonesia U-23 Bersihkan Sampah di Tribun Penonton Usai Pertandingan Piala Asia

EUFORIA kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Korea Selatan di Piala Asia masih terus dirasakan hingga saat ini. Garuda Muda masih menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat tanah air.

Dibalik euforia keberhasilan Garuda Muda, tercipta kenangan manis yang patut diacungi jempol yang dilakukan oleh para pendukung yang menyaksikan langsung pertandingan di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar.

Bukan hanya kehebohan saat meneriakkan yel-yel dan bernyanyi bersama dengan mengenakan atribut nuansa warna merah dan putih saja yang menjadi sorotan. Melainkan, aksi bersih-bersih tribun penonton yang menuai decak kagum netizen.

Usai menabuh drum sekuat-kuatnya, berteriak sekencang-kencangnya untuk meluapkan rasa bahagia merayakan kemenangan Timnas U-23, seorang bapak-bapak berkaus hitam tampak membawa kantong kresek hitam besar untuk menampung sampah.

Sementara beberapa orang, salah satunya seorang anak kecil tampak membuang botol-botol bekas minuman dan sampah lainnya ke dalam kantong besar tersebut. Momen ini diungkap pemilik akun @bundakz yang ikut menonton di stadion.

"Ya dah lah ya aku videoin bapak Ultras Garuda Qatar yang sedang ngumpulin sampah aja deh. Hati senang dan semua kembali bersih," ujar pemilik akun @bundakz, Jumat (26/4/2024).

Unggahan tersebut pun ramai dikomentari oleh netizen yang kagum melihat aksi para pendukung yang bukan hanya merayakan kemenangan melainkan bertanggung jawab atas kebersihan setelah menonton laga tersebut. Sehingga bisa menjadi panutan untuk para penonton lainnya.