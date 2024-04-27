Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aksi Pendukung Timnas Indonesia U-23 Bersihkan Sampah di Tribun Penonton Usai Pertandingan Piala Asia

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:00 WIB
Aksi Pendukung Timnas Indonesia U-23 Bersihkan Sampah di Tribun Penonton Usai Pertandingan Piala Asia
Momen pendukung Timnas Indonesia U-23 bersihkan sampah di stadion. (Foto: Instagram @bundakz)
A
A
A

EUFORIA kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Korea Selatan di Piala Asia masih terus dirasakan hingga saat ini. Garuda Muda masih menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat tanah air.

Dibalik euforia keberhasilan Garuda Muda, tercipta kenangan manis yang patut diacungi jempol yang dilakukan oleh para pendukung yang menyaksikan langsung pertandingan di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar.

Bukan hanya kehebohan saat meneriakkan yel-yel dan bernyanyi bersama dengan mengenakan atribut nuansa warna merah dan putih saja yang menjadi sorotan. Melainkan, aksi bersih-bersih tribun penonton yang menuai decak kagum netizen.

Usai menabuh drum sekuat-kuatnya, berteriak sekencang-kencangnya untuk meluapkan rasa bahagia merayakan kemenangan Timnas U-23, seorang bapak-bapak berkaus hitam tampak membawa kantong kresek hitam besar untuk menampung sampah.

Pendukung Timnas bersihkan sampah

Sementara beberapa orang, salah satunya seorang anak kecil tampak membuang botol-botol bekas minuman dan sampah lainnya ke dalam kantong besar tersebut. Momen ini diungkap pemilik akun @bundakz yang ikut menonton di stadion.

"Ya dah lah ya aku videoin bapak Ultras Garuda Qatar yang sedang ngumpulin sampah aja deh. Hati senang dan semua kembali bersih," ujar pemilik akun @bundakz, Jumat (26/4/2024).

Unggahan tersebut pun ramai dikomentari oleh netizen yang kagum melihat aksi para pendukung yang bukan hanya merayakan kemenangan melainkan bertanggung jawab atas kebersihan setelah menonton laga tersebut. Sehingga bisa menjadi panutan untuk para penonton lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement