HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Mirip Shin Tae-yong, Dinotice Marselino Ferdinan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |09:27 WIB
Viral Pria Mirip Shin Tae-yong, Dinotice Marselino Ferdinan
Viral sosok pelatih mirip Shin Tae-yong. (Foto: TikTok @sellyalsa)
A
A
A

EUFORIA kemenangan Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal Piala Asia masih kental terasa hingga saat ini. Pasalnya, kemenangan dramatis lewat adu penalti melawan Korea Selatan ini sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi perjalanan Garuda Muda.

Meski baru menjalani debut di kancah Piala Asia, Pratama Arhan dkk akhirnya berhasil melesat hingga semifinal. Selain para punggawa Garuda Muda yang menjadi sorotan jutaan pasang mata masyarakat tanah air, sosok pelatih kebanggaan Shin Tae-yong turut menjadi perbincangan hangat.

Uniknya, netizen justru menemukan sosok yang dinilai begitu mirip dengan Shin Tae-yong hingga viral di media sosial TikTok. Sosok itu diungkap oleh pemilik akun TikTok @sellyalsa. Dia membagikan video yang memperlihatkan sosok yang mirip Shin Tae-yong tengah bersantai ria dengan menyantap kelapa muda dan menyelipkan sebatang rokok di telinganya.

Pria tersebut tampak mirip dengan Shin Tae-yong dengan mata yang sipit. Video tersebut pun viral hingga ditonton 2,7 juta kali dan dibagikan ulang oleh akun TikTok pribadi salah satu punggawa Garuda Muda, Marselino Ferdinan melalui akun @kinglinojr.

Shin Tae-yong versi kearifan lokal

Halaman:
1 2
      
