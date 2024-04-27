Potret Cantik Siva Aprilia Pakai Hanbok, Manisnya Sudah Mirip Orang Korea

MENIKMATI liburan di sebuah negara tak lengkap rasanya bila tidak mencoba baju adat daerah tersebut. Hal itu yang dilakukan oleh Siva Aprilia saat liburan di Korea Selatan.

Siva tidak melewatkan kesempatan untuk mengunjungi Gyeongbok Place. Selain menikmati sejarah tempat itu, ia juga mengenakan baju hanbok khas Korea. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya. Dia mengaku senang bisa berkunjung ke daerah tersebut.

“So happy akhirnya ke sini juga,” kata Siva dalam keterangan fotonya seperti dikutip akun media sosialnya. Berikut ulasannya dari Instagram @sivaapriliareal.

Tampil feminin pakai hanbok pink

Saat berkunjung ke Korea Selatan, Siva tak melewatkan untuk mengenakan baju hanbok. Gayanya terlihat feminin memakai hanbok warna pink. Dia juga membawa handle bag warna putih. Siva pose cantik sambil menoleh ke samping.

Gayanya bak orang Korea

Foto OOTD Siva saat menunjukkan outfitnya. Dia pose menoleh ke belakangan dengan latar Gyeongbok Place. Siva tampil total dengan tampilan rambut dicurly dan diberi hiasan khas Korea. Penampipan Siva di foto ini bak cewek Korea.