Potret Istri Pratama Arhan, Azizah Salsha Cantik dengan Outfit Tenis

AZIZAH Salsha menjadi perbincangan setelah video saat memeluk sang suami, Pratama Arhan viral di media sosial. Dalam video itu, Azizah nampak memeluk sang suami setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan.

Azizah Salsha memang selalu mencuri perhatian, namanya pun semakin dikenal publik setelah menikah dengan gelandang Timnas Indonesia. Setiap postingan Azizah pun selalu ditunggu-tunggu oleh netizen. Seperti baru-baru ini Azizah mengunggah potret terbarunya di Instagram.

Dalam foto itu dia terlihat sedang pose di lapangan tenis. Ya, olahraga tenis memang sedang ia geluti saat ini. Ia juga banyak membagikan momen saat berlatih. Berikut ulasannya dari Instagram @azizahsalsha_.

Tampil sporty

Potret Azizah saat pose di lapangan tenis. Gayanya terlihat sporty memakai sportwear warna hitam dipadukan dengan sneakers. Dia pose sambil memegang raket tenis warna pink.

Berkeringat tetap cantik

Gaya kece Azizah saat pose melirik ke arah kamera. Dia nampak berkeringat setelah berlatih tenis. Meski demikian parasnya tetap terlihat cantik.

Terlihat bahagia





Selama berolahraga Azizah terlihat bahagia. Ditambah lagi dia latihan bersama rekan-rekan selebritis. Selama latihan tenis juga nampak menyenangkan. Tak jarang Azizah tertangkap sedang tertawa lebar.