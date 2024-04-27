Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pamela Safitri yang Lagi Dituding Dapat Aliran Dana Rp4,4 Triliun, Menyala saat Joged-Joged

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |00:29 WIB
Potret Pamela Safitri yang Lagi Dituding Dapat Aliran Dana Rp4,4 Triliun, Menyala saat Joged-Joged
Pamela Safitri. (Foto: Instagram)
A
A
A

PAMELA Safitri dituding terlibat aliran dana pencucian uang senilai Rp 4,4 triliun. Hal itu mencuat setelah adanya artis inisial P dalam kasus yang telah dilaporkan ke KPK oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

Pamela Safitri pun membantah hal tersebut. Terlepas dari masalah tersebut, Pamela memang salah satu artis yang kerap tampil seksi di berbagai kesempatan.

Ya, imej seksi seakan sudah melekat pada dirinya. Melalui postingannya di Instagram, Pamela sering mengunggah pakaian seksi dan terbuka yang bikin netizen salfok. Seperti pada postingan terbarunya Pamela mengunggah momen dirinya saat joget TikTok.

Video tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya. Berikut ulasannya dari Instagram @pamelaaasafitriduosrigala.

Pakai dress merah

Pamela Safitri

Saat joget TikTok, Pamela tampil seksi memakai dress merah. Dress yang ia pakai ini memiliki aksen halter dan pita panjang menjuntai di bagian pinggang samping. Sementara itu tampilan rambut Pamela dibiarkan tergerai yang membuatnya makin menggoda.

Ekspresi wajah menggoda

Pamela Safitri

Sambil joget TikTok yang sedang viral, Pamela menunjukkan ekspresi wajah menggoda sambil mengedipkan satu matanya. Sesekali dia membusungkan dadanya untuk memamerkan keseksiannya.

Halaman:
1 2
      
