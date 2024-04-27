Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kesehatan Tulang dan Otot

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |01:00 WIB
Tips Menjaga Kesehatan Tulang dan Otot
Tips menjaga kesehatan tulang dan otot. (Foto: Freepik.com)
MASALAH tulang dan otot jadi keluhan yang dialami oleh masyarakat urban. Sebab mereka banyak melakukan aktivitas, mulai dari melihat layar ponsel, duduk berjam-jam, hingga aktivitas yang padat.

Hal itu menyebabkan mereka mengalami sakit tulang dan leher. Sakit tulang dan leher tentu saja membuat banyak orang yang mengalaminya mereka tidak nyaman.

Lantas adakah solusi atau cara mentatasi masalah sakit pada tulang dan leher?

Guru Besar Terapi Tradisional Tiongkok metode Tit Tar, Master Chris Leong menjelaskan sebaiknya masyarakat menjaga posisi tubuhnya.

“Biasanya saya akan sarankan pasien jangan silangkan kaki atau jangan berdiri panjang sebelah. Kalau berdiri panjang sebelah maka dia akan menyebabkan posisi tinggi sebelah dan bangun pagi badan terasa remuk,” ujar Master Chris Leong saat Grand Opening Meditar Clinic, Kelapa Gading, baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
