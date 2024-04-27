6 Rekomendasi Buah yang Baik untuk Kesehatan Ginjal

BELAKANGAN kasus gangguan kesehatan yang menyerang ginjal cukup marak terjadi. Terakhir, pelawak Parto Patrio harus menjalankan operasi akibat batu ginjal yang dideritanya.

Seperti diketahui, ginjal adalah salah satu organ vital di dalam tubuh. Pasalnya, ginjal memiliki peran penting dalam menyaring senyawa racun dari darah serta menjaga keseimbangan air di dalam tubuh.

Karena itu, setiap individu perlu menjaga kesehatan organ vital ini sebaik mungkin, salah satu caranya dengan mengonsumsi buah yang bagus untuk ginjal.

Namun, perlu diingat buah yang dikonsumsi sebaiknya buah segar, bukan buah yang sudah di proses dan tercampur dengan kandungan lainnya. Lantas, apa saja rekomendasi buah yang baik untuk ginjal? Berikut diantaranya, dilansir dari laman Siloam Hospital, Minggu, (28/4/2024).

1. Stroberi

Stroberi kaya akan senyawa antioksidan, sehingga bisa melawan stres oksidatif yang bisa memicu kerusakan ginjal. Selain itu, buah stroberi juga mengandung phenol, antosianin, dan ellagitannin yang bisa mengoptimalkan fungsi ginjal.

Berkat kandungan senyawa yang bersifat antiinflamasi dan antikanker, stroberi dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan ginjal secara keseluruhan.

2. Apel

Rekomendasi makanan sehat untuk ginjal selanjutnya adalah apel. Hal ini dikarenakan apel mengandung pektin, yaitu jenis serat yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah di dalam tubuh. Sebagai informasi, tingginya kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan ginjal.

3. Cranberry

Sarat dengan senyawa antiinflamasi dan antibakteri, cranberry juga termasuk ke dalam daftar buah yang bagus untuk ginjal. Sebab, kandungan cranberry tersebut bisa membantu meminimalkan risiko terjadinya peradangan serta infeksi pada organ ginjal.

4. Raspberi

Raspberi merupakan jenis buah yang diperkaya dengan fitonutrien bernama ellagic acid, yang mana senyawa tersebut bisa membantu menetralkan radikal bebas di dalam tubuh serta mencegah terjadinya kerusakan sel, termasuk sel-sel organ ginjal.

Salah satu jenis buah beri ini juga mengandung flavonoid, vitamin B kompleks, vitamin C, serat, asam folat, serta mangan yang sangat baik untuk menunjang fungsi ginjal.