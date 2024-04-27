Viral Seorang Pelajar Diasingkan Duduk di Pojokan Kelas Tanpa Kursi, Ini Tanggapan Psikolog

BELUM lama ini, viral di media sosial seorang pelajar diasingkan duduk di pojokan kelas tanpa kursi. Semua murid di kelas itu duduk di kursi dan meja, sementara anak perempuan itu duduk di lantai dengan alas karpet dan meja kecil. Orangtua murid itu pun murka. Dia marah di hadapan murid lainnya dan guru kelas yang sedang membagikan kertas ujuan.

“Bagaimana kalau begini? Anak saya tersingkir di sana, di bangku di bawah sementara anak lain duduk di bangku di atas. Coba, macam ini gurunya?,” kata wali murid itu.

“Bukan tersingkirkan ibu salam paham,” ujar sang guru.