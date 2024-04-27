Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sakit Leher dan Pinggang Jadi Keluhan Utama Pekerja Kantoran, Begini Cara Mengatasinya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:00 WIB
Sakit Leher dan Pinggang Jadi Keluhan Utama Pekerja Kantoran, Begini Cara Mengatasinya
Nyeri leher dan punggung jadi penyakit yang banyak dialami pekerja kantoran. (Foto: Freepik.com)
BANYAK orang menganggap menjadi pekerja kantoran terlihat sangat nyaman, terutama karena mereka hanya perlu duduk. Pekerja kantoran biasanya bekerja dari jam 09.00 hingga 17.00. Namun, kenyataannya, pekerja kantoran bisa menghadapi risiko kesehatan lho.

Senior Therapist Klinik Meditar, Krisnawan Priyanka mengatakan keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh pekerja kantoran adalah sakit leher dan pinggang.

“Karena pekerja kantoran banyak duduk, main handphone, main laptop. Posisinya terlalu bungkuk jadi sakit. Ditambah lagi mereka jarang olagraga,” ujar Krisnawan saat Grand Opening Meditar Clinic, Kelapa Gading, baru-baru ini.

Krisnawan menjelaskan kalau sakit leher sebaiknya perbaiki posisi duduk saat melihat layar ponsel dan monitor. Dan yang terpenting jangan terlalu membungkuk. Sementara itu untuk mencegah sakit pinggang sebaiknya kuatkan otot perut.

Nyeri punggung

“Kenapa yang dikuatin otot perut padala yang sakit pinggang? Karena memang ada hubungannya ketika otot core atau otot perutnya lemah itu bisa mengakibatkan pinggang sakit, karena bebannya ke pinggang semua,” tuturnya.

“Padahal seharusnya dia ini harus terbagi, antara otot pinggang dan otot perut itu harus kebagian jadi satu kesatuan. Jadi kalau yang satu kuat dan satu lemah jadi bebannya di satu sisi aja,” katanya.

Krisnawan pun menyarankan kepada para pekerja kantoran untuk membawa tas bagpack agar beban di bahunya dua sisi.

