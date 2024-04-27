Waspada Gondongan Bisa Menular, Cegah dengan Vaksin MMR

GONDONGAN menjadi salah satu penyakit yang sering dialami kebanyakan orang ketika masih anak-anak. Biasanya gondongan ditandai dengan munculnya pembengkakan yang ada di leher.

Dokter Spesialis Anak, dr. Ardi Santoso menjelaskan bahwa penyakit gondongan bisa menular lho. Penyakit yang disebabkan oleh paramyxoviruses itu bisa menular melalui percikan ludah.

“Gondongan lagi banyak atau mumps itu infeksi yang disebabkan oleh paramyxoviruses. Menularkan lewat percikan ludah. Itu kalau satu anak kena di sekolah, semuanya bisa kena,” kata dr. Ardi dikutip dari akun Instagramnya @ardisantoso, Sabtu (27/4/2024).