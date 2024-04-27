Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Gondongan Bisa Menular, Cegah dengan Vaksin MMR

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |10:40 WIB
Waspada Gondongan Bisa Menular, Cegah dengan Vaksin MMR
Waspada gondongan bisa menular. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

GONDONGAN menjadi salah satu penyakit yang sering dialami kebanyakan orang ketika masih anak-anak. Biasanya gondongan ditandai dengan munculnya pembengkakan yang ada di leher.

Dokter Spesialis Anak, dr. Ardi Santoso menjelaskan bahwa penyakit gondongan bisa menular lho. Penyakit yang disebabkan oleh paramyxoviruses itu bisa menular melalui percikan ludah.

“Gondongan lagi banyak atau mumps itu infeksi yang disebabkan oleh paramyxoviruses. Menularkan lewat percikan ludah. Itu kalau satu anak kena di sekolah, semuanya bisa kena,” kata dr. Ardi dikutip dari akun Instagramnya @ardisantoso, Sabtu (27/4/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement