Sambangi Bima NTB, Menparekraf Sandiaga Uno Puji Kain Tenun Rabadompu

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengawali kunjungan kerjanya di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan mengunjungi Kampung Tenun Rabadompu, Jumat, 26 April 2024.

Dalam kunjungan ini, Sandi berkesempatan meninjau serta membeli sejumlah produk-produk kain tenun khas Bima.

Ia pun menyampaikan apresiasinya atas keindahan produk-produk dari kain tenun khas Bima ini.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Ini merupakan bentuk kekayaan serta pelestarian budaya di Kota Bima ini," ujarnya, menyitir laman Kemenparekraf.

Selain sebagai upaya melestarikan kekayaan tradisi dan budaya khas Bima, Ia juga mengapresiasi keberhasilan kain tenun ini yang mampu menembus pasar internasional seperti Eropa dan Singapura.

"Ini tentunya memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Karena ada sekitar 100 ibu yang terlibat dalam pembuatan kain-kain tenun ini," sambungnya.