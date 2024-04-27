Ada Wanita Korea Ngomel di Pesawat, Penerbangan Terpaksa Dialihkan

SEBUAH penerbangan dari Hungaria menuju Korea Selatan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Kazakhstan akibat ulah seorang penumpang wanita nakal.

Wanita asal negeri ginseng itu tidak berhenti melontarkan kata-kata kasar serta omelan berisi sumpah serapah selama penerbangan pada Selasa lalu.

LOT Polish Airlines dengan nomor penerbangan LO2001itu sebelumnya telah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Incheon sekitar pukul 09.30 waktu setempat.

Namun, ulah penumpang wanita tersebut pesawat ini terpaksa mendarat di Bandara Astana Kazakhstan.

Penumpang wanita yang didampingi keluarganya tersebut tidak berhenti mengucapkan kata-kata kasar yang menyebabkan kegaduhan dan mempersulit pengoperasian penerbangan.

Kegaduhan dan kesulitan yang disebabkannya membuat perjalanan terhenti selama kurang lebih lima jam menyebabkan ketidaknyamanan bagi 183 penumpang lainnya. Alasan kemarahan dari wanita tersebut pun masih belum jelas.

Aksi penumpang wanita yang dirahasiakan identitasnya ini terekam dalam video yang disiarkan saluran berita Korea Selatan YTN.

Rekaman tersebut juga memperlihatkan upaya penumpang lainnya yang berusaha menahan penumpang wanita yang terus mengumpat tersebut.

Penumpang lain pun mengatakan ketidaknyamanan dan kekecewaannya akibat tindakan tidak patuh dari penumpang nakal tersebut.