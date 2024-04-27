Bikin Penasaran, Ternyata Begini Cara Mengisi Bahan Bakar Kereta Api

Cara mengisi bahan bakar kereta api (Foto: PT KAI)

KERETA api menjadi salah satu sarana transportasi amat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, pernahkah terbayangkan mengenai bahan bakar yang digunakan lokomotif kereta?

Kira-kira gimana sih proses pengisiannya? Di mana lokasi pengisiannya? Biar enggak penasaran, yuk simak ulasannya berikut ini.

Proses pengisian bahan bakar lokomotif

Berbeda dengan pengisian bahan bakar pada motor atau mobil, proses pengisian pada lokomotif memiliki karakteristik yang khas serta memerlukan keahlian khusus.

Proses pengisian dimulai dengan memposisikan lokomotif tepat pada jalur pengisian bahan bakar. Petugas akan mengamankan lokomotif selama proses ini berlangsung.

Kemudian, mereka akan memastikan jumlah bahan bakar yang tersedia dan menentukan jumlah yang perlu ditambahkan.

Pengisian dilakukan oleh petugas khusus menggunakan peralatan seperti nozzle gun, flow meter, dan fuel pump. Proses pengisian bahan bakar dilakukan oleh petugas khusus yang memiliki kompetensi dan telah dilatih oleh PT Pertamina Patra Niaga.

(Foto: KAI)

Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan, manajemen lingkungan, ketersediaan bahan bakar, dan keandalan peralatan.

Jenis bahan bakar yang digunakan

Lokomotif umumnya menggunakan bahan bakar jenis High Speed Diesel (HSD), namun saat ini beralih ke Bio Solar (B35) untuk mendukung program penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN).

Bio Solar merupakan bahan bakar alternatif yang terbuat dari campuran bahan bakar fosil dan bahan organik seperti minyak kelapa sawit atau limbah tumbuhan.

Penggunaan Bio Solar membantu mengurangi jejak karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Lokasi pengisian

Pengisian bahan bakar hanya dapat dilakukan di depo lokomotif, depo kereta, pengawas urusan sarana (PUS), pengawas urusan kereta (PUK), dan di balai yasa yang dilengkapi dengan fasilitas pengisian. Saat ini terdapat 47 lokasi di wilayah operasional KAI yang memenuhi standar tersebut.