HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Lombok Barat, Sandiaga Dorong Pemda Perkuat Ekosistem Ekraf

Janila Pinta , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:02 WIB
Sambangi Lombok Barat, Sandiaga Dorong Pemda Perkuat Ekosistem Ekraf
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif (PMK3I) sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) di daerahnya.

Sandi berujar bahwa Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah dengan keragaman potensi sosial-budaya, warisan sejarah, dan alam menjadi modal kuat bagi Pemda dalam pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya dalam mengembangkan subsektor ekonomi kreatif kriya, kuliner, fesyen, dan seni pertunjukan.

Namun, Kabupaten Lombok Barat yang memiliki beragam potensi ekonomi kreatif ini sayangnya belum melaksanakan kegiatan uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I).

"Oleh karena itu mari kita sama-sama memohon Penjabat Bupati agar Lombok Barat diikutsertakan pada proses uji petik kabupaten kreatif 2024. Silakan para pelaku ekonomi kreatiflah yang akan menentukan, nanti dikolaborasikan, nanti kita lakukan proses uji petik," ungkap Sandi saat menghadiri Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) 2024 di Cemara Resto & Café, Lombok Barat, pada Jumat, 26 April 2024.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Uji Petik PMK3I ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kebangkitan ekonomi kreatif dan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif juga pelaku UMKM dalam bereksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi.

Sehingga dengan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif para pelaku ekonomi kreatif dapat memiliki nilai tambah dan memperkuat branding dari produk-produknya.

“Karena kita punya target 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 sesuai arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan setelah ini kita estafetkan kepada Bapak Presiden terpilih Prabowo, mudah-mudahan Lombok Barat bisa menjadi destinasi wisata yang unggul, bukan hanya super prioritas di Mandalika tapi juga kita kembangkan Senggigi kembali, dan juga Sekotong,” tuturnya.

